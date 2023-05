Portoghesi: assessora Roma, 'completeremo piazza S. Silvestro'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Con dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa di Paolo Portoghesi, figura di spicco nel panorama dei grandi dell'architettura del nostro Paese. A Roma ha lasciato segni importanti del suo lavoro, come la Grande Moschea e il Centro Culturale Islamico, le case Baldi e Papanice, il complesso del Belvedere a Talenti". Così in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

"Con lui, ancora lucidissimo nonostante l'età avanzata - aggiunge - stavamo discutendo già da qualche settimana la possibilità di riprendere il suo progetto originale di piazza San Silvestro a Roma per arricchirla con nuove alberature, come lui aveva pensato fin dall'inizio. Portare a compimento questa iniziativa sarà il nostro modo per ricordarlo. Un saluto affettuoso ai suoi cari". (ANSA).