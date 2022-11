Torna Garbatella Images nei lotti storici del quartiere

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Esplorare i labirinti dei lotti storici di uno dei quartieri più caratteristici della Capitale, entrando in relazione con la vitale comunità che li abita e con il suo passato; e poi mostrare questi angoli urbani in scatti di grande formato, esposti come lenzuola sugli stenditoi ancora utilizzati nei cortili. Torna dal 2 al 16 dicembre Garbatella Images, progetto ideato e diretto da Francesco Zizola, presentato dalla Galleria 10b photography e curato da Sara Alberani e Francesco Rombaldi (Yogurt Magazine).

In questa terza edizione, organizzata nell'ambito del programma Contemporaneamente 2022, il progetto ospita il lavoro site-specific dell'artista Valeria Cherchi, con le opere fotografiche inedite della sua nuova produzione. Il tema scelto per quest'anno è 'spazio', inteso come politico (dei collettivi femministi che sfilavano per il diritto all'aborto), pubblico (in riferimento alle attuali lotte delle studentesse del Liceo Socrate) e intimo, ossia quello delle storie personali raccontate nei ritratti, i ricordi d'archivio o le corrispondenze tra suggestioni urbane e reminiscenze classiche che convivono con i macchinari nella post industriale Centrale Montemartini. Le foto in mostra sono pubblicate in Spazio, il terzo art book di Garbatella Images Collection, curato da Francesco Rombaldi, direttore di Yogurt Magazine, rivista e network di cultura fotografica. (ANSA).