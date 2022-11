'Beverly Pepper - A passage of time' al MAXXI L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 25 NOV - Si intitola "Beverly Pepper - A passage of time" ed è dedicato a una dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, nota nel mondo per le sue installazioni monumentali e opere di Land Art, il documentario che domani chiuderà il ciclo 'Film Screening' al MAXXI L'Aquila, con proiezioni in loop per tutta la giornata nella Sala polifunzionale del museo a Palazzo Ardinghelli.

Il lavoro è firmato da Luca Cococcetta e Marco Zaccarelli e prodotto da Visioni Future come altri tre, realizzati dal 2018 in collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper Italia, riguardanti le ultime opere dell'artista americana, scomparsa nel febbraio 2020 a 97 anni. Il primo documentario parla di 'Amphisculpture', l'opera di Land Art donata alla città dell'Aquila e costruita nel Parco del sole, vicino alla Basilica di Collemaggio. Il secondo è 'L'Umbria di Beverly Pepper', realizzato per la 58/a Biennale di Venezia e dedicato alle opere presenti a Spoleto, Assisi, Panicale, Terni, Perugia, Todi, Brufa. Un terzo è 'La Piazza - The Park of Beverly Pepper in Todi", il percorso di realizzazione del parco a Todi al quale ha donato 23 opere, dando vita al suo primo parco monotematico nel mondo.

"A passage of time" è un viaggio attraverso i luoghi italiani in cui Beverly ha realizzato installazioni, lavori di Land Art e progetti di scultura, accompagnato dalle parole di critici, altri artisti e amici. Dagli anni della Dolce vita all'esperienza della fonderia - negli anni Sessanta cominciò a modellare il ferro e l'acciaio in acciaierie, esperienza culminata con 'Il dono di Icaro', scultura realizzata per il Festival di Spoleto 1962 - alle grandi mostre, alla Biennale, al Parco di Todi inaugurato nel 2019, è la stessa Beverly che nella pellicola ripercorre la sua storia umana artistica con aneddoti e riflessioni. (ANSA).