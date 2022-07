Marmolada: padre Zavatta 'regala' foto a gruppo Facebook

(ANSA) - VENEZIA, 07 LUG - Una fotografia di Nicolò Zavatta, il giovane di 22 anni di Barbarano Mossano (Vicenza) tra i dispersi del disastro della Marmolada, è stato 'regalato' dal padre al gruppo Facebook 'DoloMitici' che raccoglie appassionati di montagna in Veneto.

"Arrivederci Nicolò Zavatta - scrive una delle amministratrici della pagina - il tuo papà Michele ti ha voluto regalare un ritratto d'onore nel gruppo di cui facevi parte con orgoglio. 22 anni ed il sogno di un vero alpinismo, ti hanno portato sui fianchi della Regina. Non era la vetta la tua destinazione, ma qualcosa di più grande: un corso di sicurezza e salvamento in crepaccio, insieme a Paolo Dani. Ti dobbiamo un favore, quello di ricordarti così, risoluto nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. Un abbraccio immenso - conclude il messaggio - a tutte le famiglie addolorate. E al Dio del cielo e Signore delle cime, una preghiera". (ANSA).