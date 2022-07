Sostenibilità e cultura, rapporto dell'associazione Civita

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - ''Quando la cultura incontra la sostenibilità'': la sostenibilità è divenuta pilastro fondamentale nelle strategie di management delle imprese, alla costante ricerca di equilibrio tra profitto economico e generazione di valore condiviso con le comunità, e gli stakeholder. In questo quadro l'Italia, con il suo immenso patrimonio artistico, costituisce il terreno ideale per la sperimentazione di nuove pratiche di sostenibilità all'insegna del fattore culturale. Anche i musei, infatti, sono chiamati a interpretare la contemporaneità e a guidare in questo modo innovativo il cambiamento, ponendo la sostenibilità integrale al centro del proprio operato, mediate azioni concrete e misurabili. Con la presentazione del XIII Rapporto, l'associazione Civita propone una riflessione approfondita per aziende e organizzazioni culturali che vogliono affrontare con successo questa dimensione strategica. L'appuntamento è lunedì 4 luglio alle 11.00 nella sede dell'associazione, apre i lavori il presidente Gianni Letta, seguono i saluti del ministro della cultura Dario Franceschini. Al dibattito, moderato da Myrta Merlino, intervengono Alfredo Valeri, Giuseppe Lasco, Simonetta Giordani, Nicola Maccanico, Edo Ronchi. (ANSA).