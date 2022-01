Torino omaggia Carlo Levi con una mostra alla Gam

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Con l'inaugurazione il 10 febbraio nella Wunderkammer della Gam di Torino della mostra 'Carlo Levi.

Viaggio in Italia: luoghi e volti' entra nel vivo il progetto 'Tutta la vita è lontano' dedicato ai 120 anni dalla nascita di Carlo Levi, realizzato dalla Gam con Circolo dei Lettori, Camera-Centro italiano per la fotografia e Museo del Cinema. Un articolato progetto tra pittura, letteratura, narrativa, fotografia e cinema pensato per rileggerne la figura di un uomo simbolo del Novecento, pittore, medico, scrittore, intellettuale, giornalista, protagonista della vita culturale e sociale. Con 30 dipinti realizzati da Carlo Levi tra il 1923 e il 1973 la mostra si focalizza sulla geografia dell'esistenza dell'artista, tra Nord e Sud dell'Italia, dal primo periodo giovanile ispirato ad una pittura 'oggettiva', ad un genere più espressionista, e infine realista. La scelta dei curatori Elena Lowenthal e Luca Beatrice mette a fuoco due degli aspetti che più caratterizzano l'arte di Levi, il ritratto e il paesaggio, ordinando il percorso con 11 dipinti provenienti dalla Fondazione Carlo Levi di Roma, 8 opere attinte dal patrimonio della Gam oltre che dalla Pinacoteca Carlo Levi di Aliano (Matera) e da collezioni private. Tra le 25 opere di Carlo Levi custodite dalla Gam realizzate tra il 1923 ed il 1953, giunte in museo tramite acquisizioni anche grazie alla Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris, si è scelto di inserire in mostra otto lavori, tra cui importanti ritratti, come quello di 'Edoardo Persico che legge', del 1928, che ritrae il critico d'arte napoletano vestito con impermeabile e bombetta, il 'Ritratto di Carlo Mollino' e il piccolo e familiare autoritratto 'Il letto'. (ANSA).