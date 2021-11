Arte: concluso restauro Sacrestia Aquilonare Duomo di Milano

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - E' stato completato il restauro della Sacrestia Aquilonare del Duomo di Milano, un intervento avviato nel 2018 e proseguito per un triennio, nonostante le numerose difficoltà insorte a causa della pandemia, anche per il duro impatto economico che, con la crisi del turismo, ha esercitato sull'attività dell'ente istituito nel 1387.

Il restauro è quello di un luogo che riveste un'importanza speciale nella storia della costruzione del Duomo milanese: le possenti mura che racchiudono l'ambiente della Sacrestia - nota anche come 'settentrionale' - furono edificate sul finire del '300, dove si ergeva in precedenza il Battistero di Santo Stefano alle Fonti, in cui Ambrogio stesso ricevette il battesimo pochi giorni prima di diventare vescovo di Milano.

I lavori - è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa nella cattedrale - hanno svelato quale potesse essere l'aspetto del Duomo ai suoi albori e spalanca nuove prospettive di studio e di interpretazione delle ipotesi circa gli inizi della costruzione e il suo progetto originario. Il restauro ha riportato alla luce sorprendenti dettagli di uno degli spazi più antichi della Cattedrale ed è stato fortemente voluto dalla Veneranda Fabbrica e portato a compimento grazie al sostegno del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e di Regione Lombardia.

L'intervento di ripristino, condotto dalle maestranze della Fabbrica con l'ausilio di professionisti del restauro quali Cinzia Parnigoni, Paola Zanolini e Eros Zanotti, con i propri collaboratori, ha potuto avvalersi anche dell'aiuto della struttura tecnica di Mapei per la risoluzione di diversi problemi sui materiali da utilizzare per il restauro. (ANSA).