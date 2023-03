Shazam! debutta in vetta al box office Usa

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Shazam! La furia degli Dei debutta in vetta al botteghino Usa. Il sequel della strana storia di Billy Batson, teenager per nulla bellicoso al quale basta pronunciare la parola magica "Shazam!" per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam, fa suoi nel primo weekend di uscita 30,5 milioni di dollari.

Scream VI è secondo con 17,5 milioni, per un totale in due settimane di 76 milioni. Sul gradino più basso del podio Creed III che fa suoi altri 15,3 milioni per un totale di 127 milioni.

(ANSA).