Francini, Sanremo? Si avvera sogno di una ragazza di provincia

"Sicuramente partecipare a Sanremo è un sogno che si avvera per ogni ragazza italiana, ed è un traguardo incredibile per una ragazza di provincia come me", dice emozionata Chiara Francini, che Amadeus a voluto sul palco dell'Ariston come co-conduttrice della serata di venerdì 10 febbraio.

"Ho dovuto tenere il segreto per una settimana - racconta all'ANSA Francini, impegnata a Lucca con il suo spettacolo 'Una ragazza come io', con cui chiuderà la tournée a Nizza Monferrato il 17 gennaio, per riprendere poi 'Coppia aperta quasi spalancata' - da quando è arrivato questo messaggio da un sconosciuto che si firmava Amadeus, seguito da un vocale in cui era chiaro che era la sua voce. Non l'ho detto a nessuno, neanche al mio fidanzato: tutte le volte che arrivava un messaggio di Amadeus scappavo in bagno per paura che lui riconoscesse la voce, millantando di dovermi lavare le mani. Ero a tavola con mia madre e tutte le volte che Amadeus appariva, e capitava spesso, continuavo a fissare il brodino nel piatto per non tradirmi... Oggi è stata una giornata veramente di grande gioia, di grande liberazione, sono genuinamente felice di poter partecipare e un evento che ha colorato la mia infanzia. Ricordo che con la mamma imparavamo a memoria testi canzoni, è un po' come un parente Sanremo, un altro membro della famiglia". Sul palco dell'Ariston "non si vedrà la mia sfaccettatura di attrice, ma la persona. Sarà una grande emozione: cercherò di restituire questo entusiasmo, questa bellezza, con tutti i miei colori. Amadeus - sottolinea ancora Francini - è davvero un signore di altri tempi, per la modalità, il garbo con cui me lo ha chiesto. Sono rimasta colpita da questa professionalità, dalla caratura e dal garbo che ormai sono molto rari. Al festival porterò la mia gioia, porterò tutta la Chiara che ho".