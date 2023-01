Star Romeo e Giulietta di Zeffirelli fanno causa a Paramount

(ANSA) - NEW YORK, 03 GEN - Olivia Hussey e Leonard Withing, gli attori che da adolescenti furono le star del "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa alla Paramount per lo sfruttamento di immagini sessuali di minorenni.

Ormai ultrasettantenni, i due attori hanno presentato l'azione legale alla Superior Court di Santa Monica sostenendo di esser stati sfruttati sessualmente mentre Zeffirelli, che è morto nel 2019, avrebbe dato le sue assicurazioni che nel film non ci sarebbero state scene di nudo e che i due ragazzi avrebbero indossato biancheria color carne nella scena in camera da letto.

L'ultimo giorno delle riprese però il regista li avrebbe implorati di spogliarsi, "altrimenti il film sarebbe stato un fiasco". I due attori chiedono danni per oltre mezzo miliardo di dollari. (ANSA).