Il Papa, al termine dell'udienza generale, ha assistito ad uno spettacolo circense. Era divertito, ha applaudito e alla fine ha voluto salutare gli artisti uno ad uno che si sono esibiti a Piazza San Pietro. Si trattava del circo 'The Black Blues Brothers' impegnato in un tour mondiale di oltre 800 date.

Presentato due volte con grande successo al Festival Fringe di Edimburgo, una delle kermesse teatrali più importanti al mondo, il gruppo è stato scelto come miglior spettacolo di teatro fisico dal magazine Theatre Weekly. The Black Blues Brothers - un gruppo di cinque acrobati provenienti dal Kenya - avrebbe già conquistato oltre mezzo milione di spettatori nel mondo, tra i quali Papa Francesco, che si era personalmente congratulato con loro durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare. E oggi il Pontefice è tornato ad applaudirli nella loro breve esibizione a Piazza San Pietro al termine della consueta udienza generale del mercoledì. Si sono esibiti in completo nero e camicia bianca sulle musiche del famoso film intitolato appunto 'The Blues Brothers'.