Primo Maggio: al via il Concertone in versione show tv

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Alle 20, su Rai3 e in contemporanea su Radio2, Ambra Angiolini - per il terzo anno consecutivo alla guida della manifestazione - ha dato il via al Concertone del Primo Maggio da piazza San Giovanni a Roma desolatamente vuota, prima di spostarsi al Teatro delle Vittorie dove condurrà la serata. "Abbiamo scelto di iniziare qui perché nella sua drammaticità è un Primo Maggio eccezionale - dice Ambra, visibilmente emozionate -, perché tutti abbiamo lo stesso desiderio di ripartire. Questa piazza non può fare a meno del lavoro, dei diritti e delle tutele e non ha senso starci così. Ma abbiamo la volontà di tornarci l'anno prossimo". "Non si tratterà di una festa - continua Ambra nella sua introduzione -, perché ce ne siamo accorti che molti hanno lavorato senza tutela, ce ne siamo accorti di come sia partita subito la campagna elettorale e di come le falle siano state coperte dai risparmi della gente comune, quella stessa gente che ora sta rischiando il lavoro. Ma ci siamo accorti anche di quanta forza siamo capaci. Come state?" Niente bagno di folla, ma un'edizione speciale che in tempo di restrizioni da coronavirus si è trasformato in uno show televisivo. Tra gli artisti attesi stasera Sting, Patti Smith, Gianna Nannini, Vasco Rossi e Zucchero.