Musica: al via contest 'Io canto da casa... E non solo'

'Io canto da casa... E non solo' è il nuovo contest che, tenendo conto delle regole di distanziamento sociale, aiuta ad emergere nuovi talenti anche dalla clausura legata all'attuale emergenza per la pandemia da Coronavirus.

Rigorosamente via web, il concorso nasce a Roma da un'idea di "quattro amici al bar" (Lorenzo Vanni, imprenditore, Elio Cipri, storico discografico, Patrizio Polifroni, editore radiofonico, e Ivano Trau, ideatore e organizzatore di talent). Il contest è dedicato alla musica, alle canzoni italiane, al ballo e alla recitazione. Gli artisti aspiranti star potranno partecipare gratuitamente, inviando il proprio video di 100 secondi all'indirizzo iocantodacasailcontest@gmail.com. I video saranno pubblicati sulle pagine social del contest, Facebook e YouTube, e i partecipanti che riceveranno più Like passeranno alle fasi finali live che si terranno a Roma appena possibile. Nel logo dell'iniziativa l'Italia è raffigurata come una casa, piena di vita, con note che escono dal comignolo e il tricolore che sventola sul terrazzo.