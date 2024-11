Dopo il crollo di una porzione del portale, al via la messa in sicurezza della chiesa di San Giacomo a Roma

È iniziata oggi la messa in sicurezza del portale della chiesa di San Giacomo a via del Corso, dopo il distacco di una porzione del portale in cipollino avvenuto ieri. I lavori - spiega una nota - sono stati disposti dalla Soprintendenza Speciale di Roma del ministero della Cultura, con una somma urgenza per puntellare la parti pericolanti e mettere al riparo i pezzi di cipollino caduti. L'azione è preliminare a un intervento che inizierà lunedì con una verifica strutturale dell'edificio per valutare il progetto di ripristino della facciata dell'edificio, su cui erano già stati predisposti fondi del Pnrr/Caput Mundi. La verifica strutturale è anche funzionale a valutare la possibilità della riapertura della chiesa di San Giacomo da un accesso laterale, in attesa del ripristino dell'entrata sua via del Corso.

