Crollate alcune parti di cornicione dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria in via del Corso, nel centro di Roma. Un uomo è rimasto leggermente ferito ad una gamba ed è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde per le medicazioni del caso. Sul posto pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale e vigili del fuoco che hanno disposto il transennamento dell'area.

