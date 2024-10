Maltempo, allerta rossa nel Bolognese e sulla costa romagnola

Allerta maltempo, con piogge abbondanti, forti venti e calo delle temperature. Rovesci molto forti sono previsti tra Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Lazio in trasferimento verso Marche, Veneto ed Emilia-Romagna, regione dove l'allerta è rossa in conseguenza della recente alluvione. Fenomeni intensi colpiranno tutto il nord, la Sardegna e anche la Campania, secondo le previsioni di Meteo.it.

Sale l'allerta maltempo in Emilia-Romagna, soprattutto tenendo conto della vulnerabilità del territorio dopo l'alluvione del 19 settembre. Arpae e Protezione civile hanno diramato il codice rosso per criticità idraulica tra pianura bolognese, costa, pianura e bassa collina romagnola, dalle 12 del 3 a mezzanotte del 4 ottobre. Le piogge sono previste in intensificazione nel pomeriggio sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Possono crearsi frane e innalzamenti dei fiumi del settore centro-orientale che potranno superare le soglie 2 (criticità moderata). Il transito delle piene nelle prime ore della notte.

A Bagnacavallo, il Comune più colpito dall'ultima alluvione in Romagna, si sta seguendo lo sviluppo del meteo. Se si dovessero rendere necessarie delle evacuazioni, spiega il Comune, le ordinanze saranno emesse nel primo pomeriggio. I residenti di Traversara, Borghetto Traversara e nell'area di via Muraglione a Boncellino sono stati già preallertati con uno specifico avviso.

"Dopo un approfondito confronto con i colleghi sindaci della Provincia di Ravenna, ho disposto che le scuole di Faenza rimangano regolarmente aperte, così come i centri diurni, le palestre comunali, il cimitero e gli istituti culturali. Rimane comunque importante, soprattutto per la serata di oggi, ridurre gli spostamenti e non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi o sopra agli argini degli stessi. Il territorio è vulnerabile e, per questo, occorre prestare attenzione". E' il messaggio che manda il sindaco di Faenza, Massimo Isola, in merito all'allerta rossa per il maltempo "Il codice colore rosso nella nostra zona è dovuto alle vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale", spiega Isola, dopo una riunione in prefettura. "Dopo quanto accaduto due settimane fa, il territorio è fragile, indebolito. Gli esperti sottolineano che l'allerta rossa è dovuta principalmente a questo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA