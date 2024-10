Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, arancione su Veneto, Toscana, Marche, Umbria

Un'intensa perturbazione, di origine atlantica, porterà, dalle prime ore di oggi un nuovo diffuso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali su gran parte del centro-nord del Paese, in successiva estensione a parte del sud. Inoltre, la ventilazione tenderà a rinforzare, nella seconda parte della giornata, su alto Adriatico, aree appenniniche e Sardegna, contribuendo ad un deciso calo delle temperature.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.



Sale l'allerta maltempo in Emilia-Romagna, soprattutto tenendo conto della vulnerabilità del territorio dopo l'alluvione del 19 settembre. Arpae e Protezione civile hanno diramato il codice rosso per criticità idraulica tra pianura bolognese, costa, pianura e bassa collina romagnola, dalle 12 del 3 a mezzanotte del 4 ottobre. Le piogge sono previste in intensificazione nel pomeriggio sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Possono crearsi frane e innalzamenti dei fiumi del settore centro-orientale che potranno superare le soglie 2 (criticità moderata). Il transito delle piene nelle prime ore della notte.

L'avviso prevede, dalle prime ore di oggi, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e su Abruzzo e Molise, specie settori occidentali, in successiva estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.



Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata allerta arancione su parte di Veneto, Toscana e Marche e sull'intero territorio dell'Umbria. Allerta gialla su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Marche e Abruzzo, sull'intero territorio di Lazio, Molise, Campania e Puglia e su parte di Sardegna e Basilicata.



Le scuole resteranno chiuse ad Ancona e in moti comuni marchigiani e anche a Terni in Umbria.

In Toscana in particolare in provincia di Livorno niente lezioni anche a Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, Rosignano Marittimo, Bibbona, Collesalvetti, e all'Elba nei comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Marciana Marina. Nel Grossetano scuole chiuse anche a Massa Marittima, Gavorrano e Roccastrada. Nel Pisano stesso provvedimento a Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo.

