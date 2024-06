Donna ferita soccorsa in strada, in casa sua un uomo impiccato

Una donna con ferite da arma da taglio all'addome e a un braccio è stata soccorsa in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma. La cittadina dello Sri Lanka, di circa 50 anni, è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale.

Nell'abitazione da cui è stata vista uscire gli investigatori hanno trovato un uomo morto impiccato. Si attende l'arrivo medico legale e del magistrato.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori l'uomo avrebbe accoltellato la compagna e poi si sarebbe impiccato.

