Il Tribunale civile di Milano ha condannato Lega Nord per l'indipendenza della Padania al pagamento di 3 milioni di euro in favore dell'avvocato Matteo Brigandì, ex legale storico di Umberto Bossi ed ex parlamentare del movimento "a titolo di compensi professionali". Lo si legge nel provvedimento firmato dal giudice Sarah Gravagnola e depositato nei giorni scorsi.



