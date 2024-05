Sindaco New York visita la Grande Moschea di Roma

Il sindaco di New York Eric Adams ha visitato oggi la Grande Moschea di Roma. Ad accoglierlo Abdellah Redouane, segretario generale del Centro Islamico Culturale d'Italia - Grande Moschea di Roma in rappresentanza del consiglio di amministrazione, l'imam Nader Akkad, il presidente della comunità egiziana di Roma Adel Amer, l'imam El Refaey Issa, il direttore della Lega musulmana mondiale Abdel Aziz Sarhan e una delegazione della comunità musulmana di Roma.

"Il sindaco di New York, ha apprezzato molto il progetto della Moschea più grande d'Europa - afferma imam Nader Akkad - un eccellente progetto di dialogo interreligioso architettonico ideato da Paolo Portoghesi, un architetto romano cattolico che ha saputo dare alla Comunità musulmana romana un bellissimo progetto di culto e di pace".



