Stoltenberg, Nato non intende schierare forze in Ucraina

"Gli alleati possono dimostrare il loro sostegno all'Ucraina in modi diversi. La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina, ci stiamo concentrando su come possiamo stabilire un quadro di sostegno più forte con un sistema istituzionalizzato di aiuti". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando in conferenza stampa a Helsinki assieme al presidente Finlandese, Alexander Stubb, e rispondendo ad una domanda sulla possibilità espressa dal Presidente francese Macron di inviare istruttori a Kiev. "La Finlandia non ha intenzione di schierare truppe in Ucraina", ha aggiunto dal canto suo Stubb.



