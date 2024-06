Scomparso dal 3 giugno ad Arzachena, apprensione per un 19enne

Da lunedì 3 giugno i familiari non hanno più notizie di Ivan Dettori, 19enne di Arzachena che ha fatto perdere le sue tracce e risulta irreperibile dopo essere uscito di casa senza dire dove era diretto. L'annuncio della sua scomparsa e l'appello a chiunque dovesse avere informazioni utili per ritrovarlo è stato diffuso sui canali social dell'amministrazione comunale di Arzachena in Sardegna dalla Protezione civile.

"Il Comune di Arzachena - si legge - ti invita a chiamare il numero unico di emergenza 112 e chiedere esclusivamente dei Carabinieri di Arzachena se vuoi collaborare attivamente con le forze dell'ordine". Ivan Dettori è iscritto al quinto anno nell'istituto Ipsar "Costa Smeralda" di Arzachena, nell'indirizzo cucina.

Nella giornata di ieri l'attività di soccorso e ricerca del giovane viene portata avanti anche dagli specialisti del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che, con l'ausilio anche di un elicottero e di droni, hanno perlustrato il territorio circostante la cittadina gallurese alla ricerca di qualche traccia che possa condurre a Ivan Dettori.

Le ricerche, coordinate dai carabinieri di Arzachena, sono andate avanti anche durante la notte e proseguiranno nella giornata di oggi.



