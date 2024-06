L'influencer Siu è stata trasferita in ospedale a Biella

L'influencer Siu, Soukaina El Basri, 30 anni. è stata trasferita in ospedale a Biella, in modo da essere più vicina ai suoi familiari.

La donna metà maggio si era presentata al pronto soccorso di Biella con il marito Jonathan Maldonato parlando di un incidente domestico. Aveva una ferita in pieno petto, causata da qualcosa come un punteruolo o una forbice, che le avrebbe reciso l'aorta mammaria. Era stata portata quindi d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara, entrando in coma farmacologico. Da una settimana si è risvegliata, le sue condizioni sembrano stabili e per questo i medici hanno deciso di trasferirla a Biella.

L'influencer non è stata ancora sentita dalla procura e le indagini proseguono per il reato di tentato omicidio. Sotto accusa c'è il marito, che era finito in carcere per essere poi scarcerato con l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla moglie per l'accusa di maltrattamenti. L'uomo, davanti ai magistrati, ha sostenuto che la moglie ha tentato il suicidio.

Nella villetta di Chiavazza, teatro del fatto, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi alla ricerca dell'arma e di tracce di sangue.



