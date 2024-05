Caso Falcinelli, pm Roma avvia indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati o ipotesi di reato, in relazione alla vicenda di Matteo Falcinelli, il 25enne legato e malmenato dagli agenti a Miami dopo l'arresto. Il procedimento è stato aperto alla luce della segnalazione arrivata a piazzale Clodio dal Consolato. In attesa della denuncia da parte del ragazzo, in cui si potrebbero ipotizzare i reati di tortura e lesioni, gli inquirenti dovranno valutare le questione legate alla competenza e alla giurisdizione.

"Abbiamo riscontrato la massima disponibilità del procuratore capo Francesco Lo Voi e del procuratore aggiunto Ilaria Calò e quindi, nei prossimi giorni appena Matteo tornerà in Italia, presenteremo una denuncia. Al momento qui a piazzale Clodio, in base a quanto abbiamo appreso, c'è solo una segnalazione del Consolato".

E' quanto afferma l'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia di Matteo Falcinelli, il giovane legato e malmenato degli agenti a Miami dopo l'arresto, al termine dell'incontro, negli uffici della procura di Roma, con il procuratore Lo Voi e l'aggiunto Calò a cui era presente anche il parlamentare David Ermini.

La madre, settimana prossima il rientro in Italia

"Ieri mattina è stata concessa dal giudice a Matteo l'estensione dell'attuale permesso di viaggiare con possibilità per lui di rimanere in Italia fino al 30 Giugno 2024. Stiamo aspettando l'emissione del documento ufficiale, sperando di ricevere prima della nostra partenza anche il file con tutte le registrazioni audio e video riguardanti il caso di Matteo. Pensiamo quindi di riuscire a rientrare in Italia verso la fine della settimana prossima". E'quanto annuncia la signora Vlasta, la mamma di Matteo Falcinelli il giovane legato e malmenato dalla polizia di Miami nel febbraio scorso dopo un arresto.

