Falcinelli in un video dell'arresto: 'Pago la cauzione'. Gli agenti: 'E' corruzione'. Tajani risponde in Senato

Spunta un nuovo video dell'arresto di Matteo Falcinelli, il ragazzo di 26 anni tenuto legato e malmenato dalla polizia di Miami nel febbraio scorso. Nel filmato si vede il giovane visibilmente provato che si rivolge agli agenti affermando: "per favore non ho fatto nulla" aggiungendo di essere "disposto a pagare anche una cauzione" per potere tornare in libertà "se ci fosse una qualche accusa nei suoi confronti dalla quale è pronto a difendersi".

A quel punto i poliziotti rispondono che "non è il caso di parlare di pagamenti perché in questo paese non funziona così e potremmo contestarti la corruzione". Matteo capisce che gli agenti hanno volutamente frainteso la sua richiesta e replica "non vi rigirate le cose, io non ho detto questo, non dite cose sbagliate". I poliziotti quindi lo invitano a "calmarsi e restare seduto per alcuni minuti. Stiamo redigendo dei documenti e in 10 minuti andrà davanti allo corte".

Tajani: oggi il console incontra il capo della polizia di Miami su Falcinelli

"Il console generale di Miami vedrà proprio oggi il capo della polizia" della città della Florida. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un question time al Senato sul caso Falcinelli.

Tajani ha ricordato che, "non appena appreso, tramite le immagini divulgate, dei trattamenti subiti dal giovane, il console generale ha presentato una nota di protesta ufficiale, indirizzata al Dipartimento di Stato e al capo della polizia di Miami, in cui ha evidenziato l'inaccettabilità di quanto accaduto".

"Sono rimasto profondamente colpito dalla violenza e dal tipo di trattamento cui è stato sottoposto il nostro giovane connazionale Matteo Falcinelli da parte della polizia di Miami". E "con equilibrio e rispetto per le istituzioni statunitensi, ma con tutta la forza necessaria, ho seguito da subito il caso e continuerò a seguirne gli sviluppi", ha detto ancora Tajani.

Il ministro ha spiegato che "non appena viste, sabato notte, le immagini di quanto accaduto, già nella prima mattinata di domenica abbiamo sollevato la questione con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. Abbiamo lamentato il trattamento riservato al nostro connazionale e chiesto di sollecitare la massima attenzione da parte delle autorità americane". Tajani ha poi telefonato "alla madre di Matteo Falcinelli per esprimere la nostra vicinanza e l'impegno a continuare a seguire la vicenda. La signora ha ringraziato il governo e il console generale a Miami. Che sin dall'inizio aveva seguito il caso e prestato assistenza alla famiglia per gli aspetti legali".

"La prossima settimana incontrerò alla Farnesina l'avvocato Francesco Maresca, legale incaricato dalla famiglia di Matteo Falcinelli, per valutare insieme la vicenda e fornirgli l'assistenza del Ministero per i prossimi passi", ha proseguito Tajani, ricordando che "la famiglia ha molto apprezzato l'attenzione del Governo. E ha ringraziato il Consolato per l'assistenza fornita sin dall'inizio". Il ministro ha poi assicurato: "continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione. Anche grazie alla nuova Unità della Farnesina per la tutela degli italiani all'estero, creata il primo gennaio scorso".

Tensioni in Senato tra Tajani e le opposizioni

Momenti di tensione nell'Aula del Senato tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i senatori delle opposizioni presenti per il question time. Il clima si è surriscaldato in occasione delle risposte del titolare della Farnesina a tre interrogazioni di Iv, Avs e Pd sulla vicenda di Matteo Falcinelli.

Dopo la risposta all'interrogazione di Iv, per la quale Ivan Scalfarotto si è dichiarato "insoddisfatto", ha preso la parola Ilaria Cucchi, che ha illustrato quella di Avs, e concludendo ha affermato di "non essere soddisfatta" dell'operato del governo. "Non capisco come ci si possa dichiarare insoddisfatti prima di ascoltare la risposta all'interrogazione, ha detto Tajani prima di leggere la risposta.

Parole che hanno provocato dai banchi alla sua sinistra un animato vocio. Il ministro si è fermato e volgendo lo sguardo alla sua sinistra ha detto "chiedo un po' di educazione. Anche i senatori sono tenuti all'educazione. A questo punto il vocio si è trasformato in aperta contestazione: "rispondi all'interrogazione anziché dare lezioni di bon ton", ha gridato Filippo Sensi del Pd. All'ulteriore richiesta di Tajani di educazione in Aula, anche il capogruppo di Iv Enrico Borghi ha replicato: "in questa aula sei ospite".

A sua volta il ministro si è lamentato, alzando il tono della voce: "Non vedo cosa debba indicare con l'indice, non c'è nulla da minacciare con l'indice", ha detto rivolgendosi a un senatore delle opposizioni. Tajani ha quindi risposto alla terza interrogazione su Falcinelli.

Nella replica Walter Verini ha puntato i riflettori anche sui toni usati dal ministro: "non siamo soddisfatti - ha detto il senatore Dem anche per il tono poco rispettoso del Parlamento. Anche noi interpretiamo il dolore della famiglia di Matteo, il Parlamento ha il dovere di pretendere il suo intervento, non è un atto di prammatica, è il minimo sindacale che si possa chiedere al governo di intervenire per Matteo e per tutti i connazionali che subiscono la violazione dei diritti all'estero, come Salis, perché rispetto al governo Orban non siete intervenuti come si doveva".

