L'interrogatorio di garanzia per Signorini atteso per oggi

Interrogatorio di garanzia stamani alle 11 per Paolo Emilio Signorini, ad (sospeso) di Iren ed ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, arrestato nell'ambito dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari il governatore Giovanni Toti e l'imprenditore della logistica Aldo Spinelli. Signorini è l'unico per il quale il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.







