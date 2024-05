La Guardia di Finanza trova oltre 200 mila euro cash a casa di Spinelli

La guardia di finanza ha sequestrato 220 mila euro in contanti e valuta estera all'imprenditore Aldo Spinelli nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Il denaro è una parte dei 570 mila euro del sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni.



Il gip ha fissato per venerdì l'interrogatorio del governatore della Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari per corruzione da ieri. L'imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani verranno interrogati sabato.

