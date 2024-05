Stilista impiccata, assolto in via definitiva l'ex fidanzato

È stato assolto in via definitiva, dopo quasi 8 anni, Marco Venturi che era accusato della morte dell'ex fidanzata, la stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli a Milano la notte del 31 maggio 2016. Lo ha deciso la Cassazione che ha rigettato il ricorso della Procura generale milanese, che aveva chiesto di annullare la sentenza di secondo grado. Verdetto con cui era stata cancellata la condanna di primo grado a 6 anni per morte come conseguenza di stalking, anche se la Procura aveva insistito per l'omicidio, ipotesi anch'essa bocciata dalla Corte d'Appello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA