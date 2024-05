Detenuto in semilibertà tenta di uccidere la compagna

Prima ha gettato acido sulla testa della sua compagna poi l'ha ferita con un coltellata. E' l'aggressione avvenuta ieri sera a Sorbolo Mezzani (Parma), presunto autore un 61enne, detenuto condannato all'ergastolo ma che usufruiva di un regime di semilibertà per uscire dal carcere. L'uomo, originario di Napoli, è fuggito venendo poi fermato ad Arezzo da carabinieri e polizia stradale: tentato omicidio e lesioni le accuse contestate. Per l'arresto procede la procura di Arezzo successivamente tutti gli atti saranno trasmessi a Parma.

La donna, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, quanto è stato bloccato, non ha fatto resistenza venendo poi arrestato dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, ieri il 61enne, originario di Napoli, non avrebbe fatto ritorno in carcere per andare a casa della donna intorno alle 21. Prima le avrebbe gettato acido in faccia alla compagna colpendola poi con una coltellata. Infine la fuga lungo l'autostrada, inseguito dalle forze dell'ordine. Agganciato a Incisa Reggello è stato poi bloccato nell'area di servizio di Badia al Pino.





