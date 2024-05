"Mobilitiamoci per un futuro migliore e per università libere da militari e colonialismo, no al sapere al servizio della guerra e del sionismo". A scriverlo sono gli studenti Palestinesi di Gpi, i giovani palestinesi Italia, che hanno postato sui social la propria solidarietà agli studenti della Columbia University e del City College di New York.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA