Inaugurato parco intitolato alla memoria del giudice Livatino

Questa mattina, lungo la strada statale 640 "strada degli scrittori", in contrada Gasena nel comune di Agrigento, è stato inaugurato il Parco Livatino dedicato al giovane giudice vittima della mafia, ucciso la mattina del 21 settembre 1990, all'età di 37 anni.

L'area, di circa 4.500 mq, è stata concessa da Anas per la durata di 10 anni al coordinamento nazionale alberi e paesaggio, un'associazione no profit che, con l'aiuto di numerosi volontari, ha piantato circa 800 arbusti per abbellire e adornare il nuovo parco. Ogni nuova pianta che crescerà verrà dedicata a una persona vittima innocente di attentati mafiosi.

Alla cerimonia di inaugurazione del parco è stata esposta la camicia intrisa di sangue che il Giudice Livatino indossava la mattina in cui perse la vita sotto i colpi di pistola dei killer di Cosa nostra. All'evento sono intervenuti: il vice prefetto di Agrigento, Massimo Signorelli; l'Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano; il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè; il direttore della struttura territoriale di Anas in Sicilia, Raffaele Celia; il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo e diversi esponenti locali delle forze di pubblica sicurezza.

Livatino il 9 maggio 2021, nella cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, venne proclamato Beato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA