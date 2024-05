Record pioggia in Alto Adige, mai così tanta da inizio anno

In Alto Adige la primavera 2023 fu caratterizzata da un lunghissimo periodo di siccità e le prime precipitazioni a maggio furono un sollievo. Un anno fa, il 15 maggio 2023, il governatore altoatesino Arno Kompatscher revocò il decreto siccità. Anche questa primavera è da record, ma un record opposto. Dall'inizio dell'anno è caduta la doppia quantità di precipitazioni rispetto alla media pluriennale.

Merano stabilisce con 400 millimetri addirittura il record assoluto dall'inizio delle rilevazioni nel 1951.

Per il fine settimane di Pentecoste (in Alto Adige lunedì è festa) le piogge faranno una pausa e il sole si farà rivedere, promette il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.



