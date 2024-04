Precipita da muro del Pincio, ferita ragazza a Roma

Un ragazza è precipitata dal muro perimetrale della terrazza del Pincio, al centro di Roma, per circa 5 metri di altezza finendo sul terrazzamento sottostante all'altezza di via del Muro Torto.

Sul posto i vigili del fuoco e polizia che indaga sull'accaduto.

I pompieri hanno recuperato la ragazza con un'autoscala. La giovane, che avrebbe circa 20 anni, è stata portata in codice rosso in ospedale ma cosciente.

L'allarme è scattato intorno alle 7 quando alcuni passanti hanno sentito dei lamenti provenire da una scarpata. Non si esclude che sia caduta diverse ore prima del ritrovamento. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.



