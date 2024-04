Lo spettacolo delle Frecce tricolori nei cieli di Trani

Un'esibizione che promette di emozionare, quella che si svolgerà sul lungomare Cristoforo Colombo a Trani il prossimo 12 maggio con l'airshow delle frecce tricolori. La pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare si esibirà alle 15.30 mentre le prove sono previste nel pomeriggio del sabato quando sarà allestito in piazza Plebiscito il villaggio dell'Aeronautica militare.

Subito dopo lo spettacolo, in piazza Quercia siterrà un concerto. A guidare la pattuglia acrobatica, composta da nove velivoli in formazione più un solista, sarà il neocomandante Massimiliano Salvatore. L'esibizione delle Frecce sarà preceduta dalla demo del Sar (Search and rescue) del 36esimo stormo di Gioia del Colle che simulerà un'azione di soccorso in mare con l'elicottero HH139 a cui seguirà quella di una operazione per contrastare i traffici illeciti, messa in campo dal reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Bari e con il sorvolo di due Eurofighter Typhoon del 36/o stormo caccia di Gioia del Colle.



