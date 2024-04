Alla fiera di Pordenone esposti 250 anni di storia della Gdf

Dai pregiati mezzi d'epoca, fino alle più moderne dotazioni delle specialità del Corpo. E ancora uniformi e copricapi d'epoca, sciabole, baionette, fucili e pistole, provenienti dalla collezione del Museo storico del Corpo di Roma e dalla sua sezione distaccata in seno al Comando regionale Veneto; pannelli esplicativi dell'impegno del Corpo nel primo conflitto mondiale; crest dei Reparti operativi e d'istruzione, stampe e quadri. Saranno in mostra fino domani alla fiera di Pordenone i 250 anni di storia della Guardia di finanza, in un percorso che mira a far conoscere la storia del Corpo e l'evoluzione della sua missione istituzionale negli ultimi due secoli e mezzo.

La XV edizione della mostra mercato di collezionismo militare Nord est colleziona - Uniformexpo, dedicata quest'anno alla celebrazione del 250/o anniversario di fondazione della Gdf, è stata inaugurata oggi alla presenza, tra gli altri, del comandante provinciale, Davide Cardia, In esposizione dunque una Fiat 508 Balilla "Cassonato" degli anni '30, una Fiat 125 e una moto Gilera 124 degli anni '60, ma anche un natante in dotazione oggi al Nucleo sommozzatori del reparto operativo aeronavale di Trieste, un fuoristrada Range Rover Defender, in dotazione alla stazione del Soccorso alpino della Gdf di Tolmezzo, e un'Alfa Romeo Giulia, con livrea d'Istituto "117", versione operativa, in uso ai Baschi verdi di San Giorgio di Nogaro. Prevista domani alle 11:30 anche una dimostrazione delle unità cinofile.

Assieme al Comando provinciale di Pordenone espone una propria selezione di reperti anche la locale sezione dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA