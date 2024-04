Pm Milano, condannare a 3 anni l'ex compagno della Santanchè

Tre anni di carcere e la confisca di quasi 393 mila euro. E' la richiesta di condanna avanzata dal pm di Milano Paolo Filippini nei confronti di Giovanni Canio Mazzaro, l'ex compagno della ministra Daniela Santanchè, imputato davanti alla seconda sezione penale del Tribunale per sottrazione fraudolenta di beni e dichiarazione infedele dei redditi.

La vicenda al centro del processo riguarda la vendita dello yacht 'Unica' avvenuta il primo aprile 2019 e per la quale è stata archiviata la posizione della senatrice di FdI. Per la difesa, invece, mancano le prove e quindi è stata chiesta l'assoluzione "perché il fatto non sussiste".



