Spaccia a casa della nonna di 104 anni, arrestato a Milano

Approfittava della cameretta della casa in cui viveva da giovane per spacciare marijuana. In casa abitano la madre di 74 anni e la nonna di 104. È stata una segnalazione dei condomini a portare gli agenti del Commissariato centro nella centrale via Lanzone a Milano.

Salendo nell'appartamento i poliziotti hanno incrociato due giovani che hanno ammesso di aver acquistato dosi di marijuana.

In casa l'uomo, che per fissare gli appuntamenti su Telegram si faceva chiamare "l'ingegnere", è stato trovato con un diciottenne mentre fumava hashish. Nella cameretta, in tre barattoli, c'erano 700 grammi di marijuana e barrette di cioccolato con hashish, sigarette elettroniche per fumare resina di hashish e altro. Il 37enne è stato arrestato.



