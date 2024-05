Visitatori a tu per tu con la scienza all'Open day della Sissa

Bambini e scienziati insieme, impegnati con indovinelli matematici. Ragazzi curiosi di scoprire strumenti di riconoscimento facciale, smart city e le ultime novità legate all'intelligenza artificiale. E, ancora, persone di tutte le età che hanno semplicemente voluto visitare spazi di studio e di ricerca attivi all'interno della struttura.

La Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste oggi ha fatto il pieno di visitatori nell'Open Day, un pomeriggio con percorsi guidati, giochi, incontri con i ricercatori e attività per i più piccoli.

Tra le proposte più gettonate, le visite tra corridoi, aule e altri spazi della sede di via Bonomea, compresi gli ambienti più scenografici, agli ultimi piani, caratterizzati da un panorama mozzafiato sulla città. I visitatori si sono poi cimentati con le attività di laboratorio dedicate alle colture cellulari, ai segreti del Dna o allo studio dei neuroni. Spazio anche alla scoperta del ruolo del moscerino della frutta, utilizzato per più di 100 anni nella ricerca scientifica e fondamentale per varie scoperte. E poi tante le domande e le curiosità sull'impiego dell'Ia e sul suo futuro sviluppo.

Proiettato inoltre Una Margherita a Trieste, il documentario che offre un ritratto di Margherita Hack attraverso i racconti di chi l'ha incontrata e conosciuta a Trieste. In scena anche lo spettacolo teatrale Parl(IA)moci - Dialogo impossibile tra Alma e Gustav Mahler, tra un'attrice e ChatGPT.

A guidare i visitatori tra le varie iniziative sono stati studenti e personale della Sissa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA