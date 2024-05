Due incidenti sul lavoro nel Varesotto

Grave infortunio sul lavoro a Sumirago (Varese) dove un operaio è stato schiacciato e ustionato da una pressa. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 in via Sandroni dove ha sede la ditta Imes che produce stampi.

Secondo quanto ricostruito sinora, l'operaio, 70 anni , di nazionalità pakistana, è stato colpito da uno stampo rovente alle gambe con trauma da schiacciamento e ustioni di secondo e terzo grado, oltre ad un trauma più leggero ad una spalla.

Il 70enne è stato trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Ferito in modo meno grave un secondo operaio che stava lavorando vicino al 70enne. Sul posto sono al lavoro i funzionari Ats, i carabinieri con i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

E' il secondo grave infortunio sul lavoro che si verifica oggi in provincia di Varese. Intorno alle 12 a Origgio (Varese) un operaio di 56 anni è caduto da un lucernario schiantandosi su dei cartoni dopo un volo di sei metri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA