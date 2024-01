In Italia i trattori non si fermano,10 giorni proteste

Da Nord a Sud, non si arresta la protesta dei trattori in Italia. Dopo dieci giorni ancora tante le manifestazioni che percorrono la Penisola con sfilate di trattori che hanno interessato anche l'Autostrada del Sole in Toscana, al casello Valdichiana, tra Sinalunga (Siena) e Foiano della Chiana (Arezzo), con 400 mezzi provenienti non solo dalla Toscana ma dalle regioni limitrofe e dal Veneto. L'intenzione è di stazionare nei pressi del casello per 5 giorni. "Gli agricoltori sono allo stremo - dice Salvatore Fais, di Piombino - stiamo lavorando sotto costo di produzione. Un chilo di grano ce lo pagano 25 centesimi, mentre sapete bene quanto costa un chilo di pane al supermercato". Poco più a sud 50 trattori che puntavano a Grosseto sono stati fermati fuori città. A Pisa 150 i mezzi.

Trattori anche alle porte di Milano. Nella mattinata oltre 250 trattori con più di 400 agricoltori provenienti in particolare dalle province di Milano, Pavia e Lodi, nell'area antistante il casello autostradale di Melegnano, nell'hinterland del capoluogo lombardo, guidati dal coordinamento nazionale di 'Riscatto Agrario'. "Andando avanti così rischiamo tutti, prima o poi, di chiudere. Non siamo contro il Governo, siamo per l'Italia", ha spiegato Filippo Goglio, organizzatore del presidio.

"Ho sempre incontrato tutti gli agricoltori - ha detto il ministro dell' Agricoltura Francesco Lollobrigida - le proteste di questi giorni derivano da anni di scelte scellerate dell'Europa".

In Liguria una dozzina i trattori al casello di Busalla sulla A7, Genova-Milano, senza blocchi del traffico. In Sardegna blocchi di pastori e agricoltori al porto di Cagliari, almeno fino a giovedì. La protesta potrebbe riguardare anche altri porti. In Campania, 150 trattori dalla provincia di Avellino, hanno invaso Collina Liguorini, il centro direzionale del capoluogo irpino dove si trova la sede della Regione Campania.

In Calabria decine di mezzi hanno bloccato il tratto della statale 682 la Ionio-Tirreno, nel reggino mentre in Abruzzo circa 50 i mezzi sull'Altopiano delle Cinquemiglia. In Puglia 200 i trattori su Lecce.

E giovedì primo febbraio scende in campo la Coldiretti, a Bruxelles, per far cancellare definitivamente l'obbligo imposto dalla Politica agricola comune di lasciare incolto il 4% dei terreni destinati a seminativi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA