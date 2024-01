Femminicidio in Trentino, uccide la moglie e si suicida. La coppia si stava separando

Uccide la compagna e poi si toglie la vita. È successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di 45 anni, igor Moser ha ucciso la propria compagna, di 38 anni,Ester Palmieri in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi impiccandosi. Il corpo dell'uomo è stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i cinque e i dieci anni.

Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese.

Ester Palmieri è morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello. Uno zio è andato a prendere i figli della coppia a scuola. A quanto si apprende da fonti investigative, il delitto si sarebbe verificato in tarda mattinata.



La coppia viveva in case separate

Ester Palmieri e Igor Moser si stavano separando e, a quanto si è appreso, abitavano in case separate. Il femminicidio è avvenuto a Montalbiano, frazione del Comune di Valfloriana, in Trentino. Il corpo di Igor Moser è stato trovato invece nel sottotetto dell'appartamento in cui viveva, al civico 2 di via Valle, a Castello Molina di Fiemme. Ester Palmieri, 38 anni, era nata a Cavalese e cresciuta a Valfloriana, in Val di Fiemme, in provincia di Trento. Aveva frequentato la scuola di estetica Armida Barelli di Levico Terme.

Aveva seguito un corso per diventare operatrice socio-sanitaria, lavoro che aveva svolto per 15 anni, senza però mai abbandonare il settore del benessere. Da un po' di tempo aveva aperto uno studio olistico suo, "Scintilla alchemica". Igor Moser, invece, lavorava come boscaiolo in un'impresa individuale.

