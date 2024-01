Omicidio della bidella a Lanciano, arrestato il marito

L'ex vigile del Fuoco, Aldo Rodolfo Di Nunzio, di 71 anni, di Lanciano, è stato arrestato dai carabinieri di Lanciano, per l'omicidio volontario della moglie, la bidella Annamaria D'Eliseo, 60 anni, trovata impiccata con un cavo elettrico nella cantina garage esterna alla villa di famiglia il 15 luglio 2022, in località Villa Iconicella.

Le indagini inizialmente si erano orientate sull'ipotesi di suicidio, ma già la scorsa estate il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, aveva presentato una richiesta di custodia cautelare per l'uomo; in quella circostanza però l'istanza venne respinta.



