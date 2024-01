Imbratta con sangue Palazzo Chiericati a Vicenza, denunciato

Un romeno di 53 anni è stato denunciato per aver imbrattato una colonna di Palazzo Chiericati di Vicenza, sede storica del Museo Civico, con del sangue che gli fuoriusciva da una mano. E' stato un passante a segnalare al 113 l'episodio. Sul posto è intervenuta una 'volante' della polizia che ha intercettato l'uomo, fermandolo e portandolo in questura. E' stato inoltre chiesta la presenza dei vigili che hanno contatto gli uffici comunali per procedere alla pulizia del porticato. L'autore del fatto, in Italia senza fissa dimora, ha spiegato agli agenti che mentre si tagliava le unghie della mano, inavvertitamente si è procurato una ferita ad un dito.

Quindi, constatando la copiosa fuoriuscita di sangue, ha iniziato a tracciare una scritta su una delle colonne del palazzo storico. In effetti, uno dei pilastri è stata riscontata una parola scritta a metà. L'uomo è stato così denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, commesso su cose di interesse storico/artistico.



