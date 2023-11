Zuppi, Lafram e De Paz insieme il 5 dicembre per la pace

Una dichiarazione interreligiosa congiunta per chiedere la pace. La leggeranno il 5 dicembre nel corso di una fiaccolata a Bologna il presidente della Cei Matteo Zuppi, il presidente dell'Ucoii Yassine Lafram e il presidente della comunità ebraica bolognese Daniele De Paz. L'iniziativa 'Pace, Salam, Shalom Basta fermate le armi! No alla catastrofe umanitaria' è in programma dalle 18, da piazza San Francesco a piazza Santo Stefano.

Attesi anche gli interventi dell'attore Alessandro Bergonzoni, del sindaco Matteo Lepore e di Raffaella Bolini, coalizione nazionale AssisiPageGiusta.



