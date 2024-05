Maltempo, in Fvg allagamenti nella notte in Bassa friulana

Allagamenti in scantinati e in alcune strade di Latinasa (Udine), nella Bassa friulana, si sono verificati nel corso della notte a causa delle forti piogge cadute. In particolare disagi vengono registrati nella zona di Pertegada. I canali di scolo, divenuti saturi, non riescono più ad assorbire la grande quantità di acque meteoriche e dunque si formano allagamenti.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco con il supporto della Protezione civile comunale.

Sulla regione Fvg per oggi e domani c'è allerta meteo arancione. In alcune zone da ore si stanno verificando precipitazioni molto intense.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA