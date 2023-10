Pier Silvio Berlusconi, dispiaciuto per vicenda Meloni-Giambruno

"Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere": lo afferma Pier Silvio Berlusconi nel libro di Bruno Vespa 'Il rancore e la Speranza' (in uscita l'8 novembre) della polemica suscitata dai fuorionda di 'Striscia la notizia' su Andrea Giambruno.

"Noi non abbiamo registrato nulla, quello che è in bassa frequenza arriva negli uffici. Io non ho più nulla: quello che avevo nel frigo è andato". Lo ha detto Antonio Ricci a Un giorno da pecora su Radio1, parlando dei fuorionda di Andrea Giambruno.

Poi Ricci ha spiegato che i vertici Mediaset non sapevano del fuori onda. "Dopo la pubblicazione del primo fuori onda non mi hanno chiamato - ha sottolineato -. C'è una questione di fondo: tutti sono abituati a pensare che ci siano solo caserme e nessuno è libero. Striscia è una coproduzione tra Mediaset e me e la trasmissione non deve commettere reati. Loro possono essere informati come produttore, ma si tratta di non far sapere cosa succede, perché avrebbero provato a intervenire. Io lo avrei comunque mandato in onda, perché nei miei contratti c'è liberta totale, ma non volevo vedere scene di gente che si butta per terra e non voglio arrivare a dire che lo faccio per una questione di principio, non mi piace. Succede che intervengano per quanto riguarda il core business dell'azienda: inserzionisti e pubblicitari. La politica? Quella serve per appoggiare l'altro core business". "Meloni non mi ha chiamato, è un mondo malvagio - ha proseguito -. Mi deve ringraziare perché le ho fatto una bella alzata per uscire da questa situazione".

