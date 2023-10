A Juan Manuel Santos il premio internazionale Card. Silvestrini

Il presidente emerito della Colombia, Juan Manuel Santos, Nobel per la pace, il 20 ottobre sarà insignito, a Roma, del Premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace.

Il presidente Santos ritirerà personalmente in una cerimonia organizzata a Villa Nazareth (ore 17.30), con la presenza di autorità religiose, accademiche e istituzionali. E' previsto anche un messaggio del presidente Sergio Mattarella. Il premio è costituito da una ceramica artistica di Faenza del maestro Goffredo Gaeta, con incisa una frase di uno scritto del 1988 del card. Silvestrini: "La pace si costruisce non su interessi effimeri ma su beni reali e stabili, che hanno sorgente nei valori dello spirito".

Il cardinale Silvestrini, del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita, nel suo pluridecennale servizio nella Santa Sede, sia nel suo ministero sacerdotale, sia nel suo intenso magistero con la Comunità Domenico Tardini, da lui fondata e animata e con tanti interlocutori, uomini e donne, del mondo dell'università, dell'arte, della comunicazione e della politica, ha insegnato e testimoniato i valori dell'ascolto, del dialogo, della pace, della cultura del servizio, nutriti dal Vangelo.

L'Associazione culturale Premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace Ets, fondata nel dicembre del 2022, si prefigge di assegnare annualmente il riconoscimento a una personalità internazionale che, in campi diversi, abbia operato e testimoniato per l'affermazione e la diffusione della cultura del dialogo e della pace. A partire dal 2024 sarà assegnato anche, dopo un diffuso bando nazionale, un premio in danaro a un libro o a un film, fiction o documentario, giudicato di particolare valore, sempre sul tema del dialogo e della pace.

L'Associazione è presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli, ha la sua sede a Villa Nazareth.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA