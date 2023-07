Caldo: picchi fino a 47 gradi in Sicilia e Roma bolle

Picchi di 46-47° C sono stati registrati oggi nell'area tra Mazara del Vallo e Sciacca, ma temperature da record si sono registrate anche in Sardegna con punte di 45-46°C nel Campidano-Inglesiente. Fino a 41-42° C anche nel Cosentino, Materano e Tarantino, mentre quasi 42° C si sono avuti a Marina di Ginosa e 41° C a Policoro e Manfredonia.

Sono i dati resi noti da ilMeteo.it. A Roma nei quartieri est si sono raggiunti i 41° C fino a punte di 42.9° C a Roma Macao.

Roma Ciampino ha inoltre battuto il record per il mese di luglio con 40° C, superando il precedente record di 39,6° del 1946 (il record assoluto resta quello di 40,6 del 1981), mentre la stazione di Urbe con 40° C ha eguagliato il record storico del 1983.

Temperature altissime anche a Foggia, con 40° C, ed a Benevento con 41° C.

E non va meglio in montagna, con lo zero termico intorno ai 5000m. Le temperature più elevate si sono registrate soprattutto sull'Appennino, con punte di 38° C a 700-800m, come nel caso de l'Aquila e Campobasso, e 34° C a Laceno a circa 1100m.



