Cub, oggi sciopero di 24 ore del comparto aereo

La Cub Trasporti ha indetto nei giorni scorsi uno sciopero di 24 ore per oggi, domenica 4 giugno, "per opporsi alla svendita del settore handling (manutenzione) nel comparto aereo". Una nota spiega: "Il rinnovo del CCNL Vettori il 2 dicembre 2021 non ha previsto alcun aumento salariale mentre per il settore Catering solo di 120 euro lordi. Data l'attuale congiuntura economica questo, dati Istat alla mano, si risolve in una perdita di 280 euro mensili per i lavoratori. Cgil, Cisl e Uil hanno contestualmente sottoscritto un accordo che per i lavoratori del catering che prevede una tantum di 400 euro in voucher (nulla in busta paga). Inoltre le aziende del settore Handling chiedono di non pagare i primi tre giorni di malattia del lavoratore, dal terzo evento di assenza nel corso dell'anno, come già sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil in accordo siglato a latere del contratto. Le aziende dell'handling chiedono anche di ridurre la fascia del lavoro notturno e non chiariscono se il calcolo delle maggiorazioni salariali sarà effettuato in riferimento alla paga del 2010, come già concesso da Cgil, Cisl e Uil. Per il lavaggio degli indumenti da lavoro dpi (dispositivi di protezione individuale) le aziende propongono 0,20 euro al giorno (1 euro a settimana) nonostante le numerose cause intentate, e vinte, da Cub Trasporti in cui il risarcimento previsto è maggiore (fino a 15 euro a settimana). I sindacati confederali infine insistono nell'incoraggiare i lavoratori verso il trasferimento di fondi alla previdenza e alla sanità integrative, in società ed enti gestiti congiuntamente da sindacati e rappresentanti datoriali".