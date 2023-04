E' morto Andrea Augello, senatore di Fratelli d'Italia

E' morto il senatore di Fratelli D'Italia Andrea Augello. Lo si apprende da fonti di Fratelli d'Italia.

"Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d'Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Ad annunciarlo in Aula è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello. Lo ricorderemo in un'altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio". Il senatore di Fratelli d'Italia era malato da tempo.

"In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea, rimarrai per sempre nei nostri cuori". Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e moglie di Andrea Augello, annuncia così sui social la morte del marito e volto storico della destra romana. Angelilli pubblica una foto in bianco e nero del senatore scomparso, nato nel 1961.

"Apprendiamo con profondo sconcerto la scomparsa del caro amico Andrea Augello. Oltre a ricoprire la carica di Senatore nell'attuale legislatura, Andrea ha rappresentato una parte importante della destra romana e italiana. Politico preparato, persona sempre disponibile e militante che sprigionava passione ed energia. Tante le pagine di vita quotidiana e politica che ho vissuto insieme a lui". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.